شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مباراة بورتو البرتغالى الظهور الأخير لحسين الشحات بقميص الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

جاء تلميح حسين الشحات نجم الأهلي لمغادرة ناديه عقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، ليمهد لتكون مباراة بورتو البرتغالى الثلاثاء المقبل حال خروج الاهلى من دور المجموعات الظهور الاخير للاعب بقميص المارد الاحمر بعدما نال انتقادات لاذعة بعد إهداره فرصة محققة فى افتتاح البطولة أمام إنتر ميامى.

وقال حسين الشحات قبل مواجهة الأهلى وإنتر ميامى فى تصريحات لقناة أون سبورت، "بعد كأس العالم سأحسم مستقبلي، أبحث عن نادٍ بعيداً عن الضغوط لأنني عشت عدة مواسم مليئة بالتحديات، والبطولات، والضغوط، مع الأهلي، ولن ألعب في أي نادٍ في الدوري المصري سوى للفريق الأحمر".

ووجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

هجوم على الشحات بسبب فرصة ضائعة أمام إنتر ميامي

وجاء الهجوم على الشحات، بعدما تسبب برعونة في ضياع فرصة هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث لاحت له فرصة بشبه انفراد أمام المرمى في ظل وجود 4 من زملائه بجانبه وكان يمكن التمرير لأحدهم، ولكنه تباطأ بشكل غريب حتى عاد دفاع إنتر ميامي وقطعت الكرة منه.

وشارك حسين الشحات فى الدقائق الاخيرة من مباراة الاهلى وبالميراس البرازيلى بديلا للمغربى يحيى عطية الله.

حسين الشحات الاكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية

ورغم ذلك الهجوم رفع حسين الشحات رصيده من المشاركات في كأس العالم للأندية إلى 17 مباراة، ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها.

ويُعد الشحات من هدافي المونديال برصيد 4 أهداف، بواقع هدف مع العين و3 مع فريقه الحالي، لكن أهدافه مع "المارد" كانت دائمًا هامة وحاسمة، حيث سجل هدف الانتصار على الدحيل القطري في نسخة 2020 والذي قاد الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي تلك النسخة، وأحرز هدفا في شباك أوكلاند سيتي بالدور الأول لنسخة 2022، إضافة لحصوله على ركلة جزاء في المباراة ضد ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي، ثم سجل هدفا في انتصار تاريخي على الاتحاد في الدور الثاني لنسخة عام 2023 بالسعودية.

وكان الشحات قد شارك لأول مرة في مونديال الأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، وقاده حينها للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الفضية.

ومع انتقاله إلى الأهلي، أصبح عنصرًا أساسيًا في كل مشاركات الفريق بـ كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2025.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.