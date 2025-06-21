شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة وإطلاق أنشطة متنوعة داخل مركز شباب الجزيرة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة رئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "2"، عن جاهزية المركز لاستقبال الأعضاء وأسرهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأكد الحداد حرص المجلس خلال الفترات السابقة على التعاقد مع العديد من الأكاديميات بمختلف الألعاب، لتفعيل النشاط الرياضي داخل المركز، كما نجح المجلس في تجهيز ملاعب التنس الأرضي، والتي بدأت أولى فعاليتها أمس الجمعة، بفاعلية ومسابقات مجانية لأعضاء المركز.

وشدد عمر الحداد أننا نسير بخطي ثابتة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات الرياضية والفنية وخلافها من الأنشطة المتنوعة، وبصفة خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية لتحقيق الاستفادة المثلي.

وأوضح أن الوقت الحالي في ختام السنة المالية من المتوقع مع بداية السنة المالية الجديدة فتح باب العضويات الجديدة لاستقبال أعضاء جدد، وذلك نظرا للإقبال الكثيف على الاشتراك في المركز بعد أعمال التطوير الكبيرة التي شهدها المركز خلال الفترات القليلة الماضية.

يذكر أن المركز قد تم إطلاق التشغيل التجريبى له منتصف شهر أكتوبر من العام الماضى، ويتكون المركز من: 4 ملاعب للاسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، 2 ملاعب متعددةًالاغراض "ملعب تنس أرضى" و2 ملعب بادل، وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة ترفيهي وللأطفال، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات والمبني الاجتماعي للنادي، والذى يشتمل على مطعم ومطبخ والعديد من الكافيتريات.