شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام اسبانيا فى بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، نظيره الإسباني الثالثة عصر اليوم السبت فى ختام لقاءات دور المجموعات ببطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

تنقل المباراة علي الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت .

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.