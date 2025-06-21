شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم المقاولون ويتوج بالكأس بالظهور الاول لركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 21 يونيو 1981، نجح الأهلى فى حسم لقب كأس مصر حينما فاز على المقاولون العرب 3-2 بركلات الترجيح التى تم اللجوء لها لأول مرة فى تاريخ نهائيات مسابقة كأس مصر لتحديد بطل النسخة رقم 53 للمسابقة.

بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بين الأهلي، والمقاولون العرب بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، تقدم كامل عبوده للمقاولون بعد مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الأول، وتعادل محمد عباس فى الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني.

ونجح الأهلى فى حسم اللقب بعد فوزه 3/2 فى ركلات الترجيح، أهدر سعيد الشيشينى قائد المقاولون أول ركلات المباراة، بينما سجل مصطفى يونس قائد الأهلى هدف الأحمر الأول.

وعادل البديل جمال سالم النتيجة للمقاولون، بينما أهدر البديل طاهر الشيخ ركلة الأهلى الثانية، لتصبح النتيجة 1/1، ثم عاد على شحاتة ظهير المقاولون وأهدر الركلة الثالثة للذئاب، قبل أن يتقدم محمد عباس للأهلى مجددا، ثم تعادل ناصر محمد على للمقاولون ثانيا، قبل أن يضع رمضان السيد الأهلى فى المقدمة من جديد.

ثم أنهى آدم مدافع المقاولون آمال فريقه عندما تكفل بإهدار الركلة الأخيرة ليتوج الأهلى بطلا للمرة رقم 23 لمسابقة كأس مصر، وللمرة الثامنة يجمع بين الدوري، والكأس.

وجمع بين البطولتين أعوام 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961.

تشكيل الأهلي فى المباراة النهائية لكاس مصر مكون من:

ثابت البطل، حسام البدرى، مصطفى يونس، ماهر همام، ربيع ياسين، رمضان السيد، مجدى عبدالغني، محمد عامر (طاهر الشيخ)، زكريا ناصف، محمود الخطيب (شريف عبدالمنعم)، محمد عباس.

تشكيل المقاولون فى المباراة النهائية لكاس مصر مكون من:

عبدالرحمن مسلم، على شحاتة، مجدى مصطفى، أدم، وحيد مراد، السودانى قلة، سعيد الشيشيني، محمد رضوان (جمال سالم)، كامل عبودة، حمدى نوح (نبيل إبراهيم)، ناصر محمد على.

وأدار المباراة الدولى حسين فهمى، وعاونه أحمد جمال، وعبدالرءوف عبدالعزيز.

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.