شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

وضع فريق الأهلي نفسه في موقف صعب ومعقد خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا، حيث بات تأهل المارد الأحمر إلى دور الـ16 في البطولة صعبا للغاية قبل مباراة بورتو في ختام دور المجموعات، وسيكون الأهلي مُطالبا بانتظار نتيجة مباراة أنتر ميامي وبالميراس لحسم تأهله.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

ويحتاج الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ليس هذا فحسب بل إن الأهلي يحتاج أيضاً من أجل التأهل إلى خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر.

جدير بالذكر أنه في حالة تساوى النقاط، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المعنية.

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2