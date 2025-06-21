شكرا لقرائتكم خبر عن التغيير شعار أندية الدورى قبل الموسم الجديد.. الأهلى والزمالك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع 11 ناديا فى الدورى المصرى شعار "التغيير" في القيادة الفنية استعدادا للموسم الجديد من أجل تقديم مستويات أفضل من الموسم الماضى يتقدمها الأهلى والزمالك.

وانتهى مشوار 11 مدربا مع أندية الدورى المصرى، فمنهم من تولى القيادة الفنية لأندية أخرى ومنهم من رحل دون الإعلان عن وجهته حتى الآن.

الأهلى: من السويسرى مارسيل كولر إلى عماد النحاس ثم التعاقد مع الإسبانى خوسيه ريبيرو

الزمالك: من البرتغالى جوزيه بيسيرو إلى أيمن الرمادى ويبحث حاليا عن مدرب جديد

المصرى: رحيل أنيس بوجلبان ويبحث حاليا عن مدرب جديد

الاتحاد: من مجدى عبد العاطى إلى أحمد سامى

سموحة: من أحمد سامى إلى أحمد عبد العزيز

غزل المحلة: من بابا فاسيليو إلى علاء عبد العال

الجونة: رحيل علاء عبد العال ويبحث حاليا عن مدرب جديد

الإسماعيلى: انتهاء عقد تامر مصطفى وحتى الآن يدرس موقفه سواء بالتجديد أو البحث عن مدرب جديد

مودرن سبورت: من عبد الحق بن شيخة إلى مجدى عبد العاطى

زد: من مجدى عبد العاطى ثم حمادة صدقى إلى محمد شوقى

حرس الحدود: من محمد يوسف إلى أحمد زهران إلى عبد الحميد بسيونى

من جانب آخر، قرر اتحاد الكرة رفض إصدار بطاقات المدربين فى الدورى الجديد قبل سداد كل الجزاءات والغرامات التى تم توقيعها فى الدورى الماضى 2024 -2025.

ويمنع اتحاد الكرة المدربين من العمل فى ناديين فى الموسم الجديد، إلا حال ثبوت إقالته من النادى الذى يتولى تدريبه حيث يكون من حقه العمل فى نادٍ آخر.