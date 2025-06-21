شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل ختام دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وهي المباراة التي لا بديل أمام الأهلي فيها عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 في البطولة العالمية، وإن كان ذلك سيكون مُرتبطاً بنتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي في الجولة ذاتها.

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2 إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1 بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1 الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.