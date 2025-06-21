الامارات | الترجي يحقق أول انتصار عربي في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قاد النجم الجزائري يوسف بلايلي والحارس بشير بن سعيد فريقهما الترجي التونسي إلى فوزه الأول على لوس أنجليس أف سي الأميركي 1-0 في كأس العالم للأندية بكرة القدم، بتسجيل الأول هدف المباراة وتصدي الثاني لكرة جزاء في الدقيقة الأخيرة على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل بلايلي (33 عاما) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، قبل أن يتصدى بن سعيد لركلة جزاء نفذها الغابوني دينيس بوانغا (90+9)، ليمنحا فريقهما أول ثلاث نقاط وتصبح حظوظه بالتأهل إلى ثمن النهائي بين يديه، حين يلاقي تشلسي الإنكليزي الثلاثاء المقبل على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

وكان تشلسي خسر بشكل مفاجئ أمام فلامنغو البرازيلي 1-3، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن فلامنغو، والأهداف عن الترجي، فيما ودّع لوس أنجليس أف سي المسابقة.

وبات الترجي بحاجة إلى الفوز على تشلسي لضمان التأهل.

وأجرى المدرب ماهر الكنزاري مجموعة من التغييرات على تشكيلته التي خسرت أمام فلامنغو 0-2 في المباراة الأولى، فأخرج البرازيلي يان ساس وشهاب الجبالي من التشكيلة الأساسية وأدخل العاجي عبد الرحمن كوناتيه والجنوب إفريقي إلياس موكوانا.

وبادر الترجي إلى الهجوم وأضاع يوسف بلايلي فرصة كبيرة سانحة للتسجيل أمام المرمى، حين وصلته تمريرة البرازيلي رودريغو رودريغيس، لكن تسديدته تصدى لها الحارس الفرنسي المخضرم هوغو لوريس (5).

وكاد رودريغيس يفعلها بتسديدة على الطاير من على مشارف المنطقة، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى (10).

وردّ الفنزويلي دافيد مارتينيس بتسديدة قريبة مرّت إلى جانب القائم الأيسر (18).

وجرّب موكاوانا بتسديدة من خارج المنطقة التقطها لوريس (21).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي بعد سقوط بلايلي إثر تلاحم مع بوانغا، لكنه عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" وتراجع عن قراره، مشهرا البطاقة الصفراء للجزائري بسبب التمثيل.

ودفع المدرب الكنزاري بالبرازيلي ساس وأشرف جبري بهدف تعزيز الهجوم في ظل الغياب التام للنجاعة الهجومية (62)، فكاد البرازيلي يفعلها من زاوية ضيقة لكن لوريس تصدى لتسديدته (66).

وكاد الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو يسجل الهدف الافتتاحي برأسية علت المرمى (67).

وفعلها بلايلي أخيرا بعد انطلاقة من الظهير الأيسر محمد بن حبيب إلى منطقة الجزاء وإبعاد للكرة من مارك ديلغادو، وصلت إلى الجزائري الذي راوغ وسدد كرة زاحفة في شباك لوريس (71).

وكاد ساس يضيف الثاني حين استلم تمريرة من بلايلي على خط منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة قريبة من القائم الأيسر (75).

ووقفت العارضة في وجه خليل القنيشي الذي سدد كرة جميلة من داخل المنطقة بعدما استلم تمريرة بلايلي، لكن البرازيلي إيغور جيزوس غيّر مسارها ثم ارتطمت بالعارضة (79).

وأهدر ساس فرصة الحسم حين راوغ المدافع الكولومبي إيدي سيغورا ثم سدد بعيدا فوق المرمى (85).

وأنقذ الحارس بن سعيد فريقه من التعادل بعد تصديه لتسديدة البديل يافيرو ديلروسون (90+4)، ثم قام بإنجاز بتصديه لركلة جزاء بوانغا (90+9).