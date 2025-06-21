مونديال الأندية: كيفو يطمح إلى تشكيل فريق مهيمن مع إنتر

الرياص - اسماء السيد - سياتل (الولايات المتحدة) : عبّر الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان الإيطالي عن طموحه لتشكيل فريق قادر على فرض هيمنته على الخصوم، وذلك قبل مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني السبت ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وكان الفريق الإيطالي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا لهذا العام، تعادل بشكل مفاجئ مع مونتيري المكسيكي 1 1 في مباراته الافتتاحية الثلاثاء.

وتولّى كيفو المهمة خلفا لسيموني إينزاغي في نهاية الموسم بعد انتقال الأخير إلى الهلال السعودي، وأكد أنه يطمح إلى تكوين فريق يسيطر على مجريات المباريات.

وقال المدافع السابق لإنتر "أعتقد أن كل مدرب يتمنى فريقا يفرض هيمنته، لأن ذلك يتطلب إظهار القدرات الفنية وإبراز الشخصية والقوة الذهنية".

وأضاف "يجب أن تُظهر قدرتك على التحكم بالكرة وفرض إيقاع اللعب وإيجاد الحلول سواء في تدوير الكرة من جهة لأخرى أو عند اللعب المباشر بشكل أكبر. هذا هو حلم جميع المدربين: أن يمسكوا بزمام المباراة ويُحكموا السيطرة على مجرياتها".

وأشار كيفو إلى أنه سيكون أمرا جيدا إذا بدأ فريقه بإظهار تلك السمات أمام أوراوا على ملعب لومين فيلد في سياتل، لكنه أقر بأن ذلك قد يتطلب وقتا أطول نظرا لتوليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.