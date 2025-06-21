الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيسا

أكد مصدر في شركة نادي كلباء أن اللاعب الإيطالي دانييل بيسا مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، ولا صحة لما يُتداول عن مغادرته أسرة «النمور»، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون حاضراً بقوة في الموسم الجديد.

تفاوض

كشف مدرب مواطن عن تضرّره بسبب تسريب خبر تفاوضه مع أحد فرق دوري المحترفين عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إيقاف المفاوضات بطلب من النادي.

مدافع

دخل فريق يلعب في دوري المحترفين، عانى ضعفاً في خط دفاعه واحتل مركزاً متأخراً الموسم الماضي، في مفاوضات مع مدافع الوصل السابق اللاعب الكوري سيونغ هيون جونغ، لتمثيله في الموسم المقبل في محاولة لترميم الدفاع.

تجديد

أبلغ لاعب أجنبي إدارة ناديه الذي ينافس في دوري المحترفين أنه قد لا يُجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بعد إقالة المدرب الذي نجح في توظيفه بشكل جيد، خشية عدم النجاح مع المدرب الجديد.

قرارات

استقر أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على تحديد موعد ومكان المعسكر الخارجي وتوقيتات المباريات الودية التي سيلعبها خلال المعسكر دون أن يُحسم اسم أو هوية المدرب الذي سيقود الفريق في دوري المحترفين الموسم المقبل، إذ تبدو المفاوضات متعثرة مع أكثر من مدرب.

إعارة

اكتفى نادٍ في دوري المحترفين بالموسم الذي قضاه معه لاعب معار من نادٍ آخر دون تفعيل بند الشراء، ليبدأ النادي الأصلي للاعب في البحث عن عرض إعارة آخر له في الموسم الجديد، لعدم الحاجة لجهوده، نظراً لعدم اقتناع المدرب بقدراته.