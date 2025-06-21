الامارات | سبيت خاطر: يجب ألّا يعتمد المنتخب على «الظروف» للتأهل إلى المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني سبيت خاطر، إن المنتخب سيواجه اعتباراً من أكتوبر المقبل مباريات قوية خلال الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مشدداً على أنه يأمل في أن يصعد المنتخب إلى كأس العالم عن جدارة واستحقاق، لا أن تخدمه الظروف في تحقيق ذلك، مؤكداً أن المنتخب بحاجة إلى عمل فني كبير خلال الفترة المقبلة في جميع الخطوط، معتبراً أنه مهما كانت الظروف فإن المنتخب كان يجب أن يخوض مباريات ودية حتى يقف من خلالها الجهاز الفني على مدى جاهزية لاعبيه، مطالباً بالصبر على المنتخب حتى يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «الرهان حالياً على المنتخب خلال ظهوره المرتقب في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، كونه سيلعب مباريات كبيرة، لذلك فإن عليه أن يثبت أنه منتخب جيد».

ويترقب المنتخب قرعة الملحق المؤهل إلى كأس العالم التي ستجري في 17 يوليو المقبل.

وعما إذ كان قد لمس خلال مباراتي المنتخب الأخيرتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان وجود تطور في المنتخب تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، أوضح خاطر: «المنتخب يبحث خلال هذه الفترة عن التأهل إلى كأس العالم، في حين أن تحقيق النتائج المرجوة والتغيير الإيجابي بحاجة إلى وقت، لكن في الوقت الحالي فإن المنتحب يجب أن يركز على أهمية التأهل إلى كأس العالم، على الرغم من أنه لم يصل حتى الآن إلى المستوى المتوقع، سواء من المدرب أو اللاعبين».

وتابع: «المنتخب بحاجة إلى وقت أكثر حتى يصل إلى تحقيق النتائج المرجوة في المستقبل».

وعما إذا كان هناك تطور في المنتخب، قال: «شكلياً ظهرت بعض الأمور التي تظهر المنتخب كأنه بدأ يتطور، لكن ليس بالصورة التي يجب أن يكون عليها، مقارنة مع العناصر الموجودة بالمنتخب التي تعد أفضل العناصر التي يمكنها أن تمثل المنتخب في الوقت الحالي، لكن نلمس وجود تجانس بين اللاعبين».

وأشار إلى أن نقاط التطور في المنتخب تكمن حالياً في عملية الثبات على العناصر الأكثر فاعلية، من خلال اللاعبين الذين وجدوا في التشكيلة الأساسية التي وصفها بالمنطقة، سواء تلك التي خاضت مباراة أوزبكستان في الجولة التاسعة أو مباراة قيرغيزستان في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات، معتبراً أن كل اللاعبين الذين وجدوا في التشكيلتين يستحقون الوجود في التشكيلة الأساسية.

وبسؤاله: أين يكمن التطور في المنتخب كونه بقي بلا فاعلية ومن دون قوة هجومية، فضلاً عن عدم ثبات التشكيلة، بجانب أنه لم يخض مباريات ودية؟ قال سبيت خاطر: «في الوقت الحالي يبحث المنتخب عن تحقيق النتائج الإيجابية، وحتى لو قدم الأبيض أداء ممتعاً ومقنعاً، فإنه لا أحد سيفرح في حال لم يتأهل إلى كأس العالم».

وعن الشكل الهجومي للمنتخب، أكد أن «المنتخب يفتقد وجود مهاجم، وهذا الأمر الكل يعرفه منذ فترة طويلة»، لافتاً إلى أن «كل الفرق في الدوري الإماراتي تبحث عن لاعبين أجانب في خط الهجوم، لذلك فإنه لابد أن يكون هناك ضبط في هذا الجانب، خصوصاً أن هناك لاعبين مواطنين يبحثون عن فرصة للعب في خط الهجوم».

وعن توقعاته للمنتخب في الفترة المقبلة، وهل مازال عند رأيه في أنه سيتأهل إلى كأس العالم، أوضح خاطر: «أنا دائماً متفائل، والعمل الذي يقوم به اتحاد الكرة وكذلك الأندية يجعلني متفائلاً أكثر، ويجب ألّا نهضم حقهم في هذا الخصوص، وأعتقد أن النتائج الجيدة ستأتي مع الوقت».

وشدد على أهمية أن يركز المدرب كوزمين على عملية التجانس في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن «هناك أسماء كثيرة في المنتخب تعد ممتازة، مثل كايو وليما وغيرهما من اللاعبين، لكن أحد المحاور الرئيسة في عملية تطور الأداء تكمن في تجانس اللاعبين، وهذا الأمر يستدعي خوض المنتخب مباريات ودية كثيرة مع منتخبات على مستوى عالٍ، حتى يصل إلى مرحلة التجانس المطلوب بين اللاعبين».

• لو قدم «الأبيض» أداء ممتعاً ومقنعاً ولم يتأهل إلى كأس العالم، فلن يفرح أحد.