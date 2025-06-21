الامارات | غوارديولا: سنواجه العين بـ 10 لاعبين جدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أنه سيخوض مواجهة العين المقررة فجر الإثنين بـ10 لاعبين جدد.

وقال في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، قبل مواجهة «الزعيم»: «سيشارك 10 لاعبين جدد لمحاولة الفوز بالمباراة. العديد من اللاعبين نحتاج إلى منحهم دقائق لعب».

وأظهر المدرب رغبته في الانتصار في المباراة من أجل ضمان التأهل إلى مرحلة خروج المهزوم، وقال: «سنحاول الفوز من أجل التأهل، ثم سنخوض المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات مع يوفنتوس، لتحديد ما إذا كنا في صدارة المجموعة أم لا». وأوضح غوارديولا أن فريقه حصد إيجابيات كثيرة بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي 2-0 في مباراته الافتتاحية، وهي المواجهة التي شهدت المشاركة الأولى لتيجاني رايندرز وريان شرقي.

وحول مواجهة العين، أضاف: «لقد أنجزنا الخطوة الأولى أمام الوداد وهذا مهم، مررنا بلحظات جيدة والعديد من اللاعبين الجدد، والمباراة الأولى في دور المجموعات مهمة دائماً. سنتعافى الآن ونتدرب جيداً استعداداً لمواجهة فريق العين».

وأكد غوارديولا: «في هذه المرحلة مع وجود لاعبين جدد والعديد من اللاعبين العائدين من إصابات خطرة، سنسير بخطى ثابتة، وسنحاول تحسين الأمور تدريجياً».