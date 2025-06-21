الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية
صن داونز - بروسيا دورتموند 20:00
إنتر - آوراوا ريد دياموندرز 23:00
فلومينيسي - أولسان هيونداي 02:00 (بعد منتصف الليل)
ريفر بليت - مونتيري 05:00 (فجر الأحد)
أمم أوروبا للشباب
البرتغال - هولندا 20:00
إسبانيا - إنجلترا 23:00
الدوري العراقي
الكرمة - دهوك 20:00
الميناء - الطلبة 22:30
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