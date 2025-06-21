اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية

صن داونز - بروسيا دورتموند 20:00

إنتر - آوراوا ريد دياموندرز 23:00

فلومينيسي - أولسان هيونداي 02:00 (بعد منتصف الليل)

ريفر بليت - مونتيري 05:00 (فجر الأحد)

أمم أوروبا للشباب

البرتغال - هولندا 20:00

إسبانيا - إنجلترا 23:00

الدوري العراقي

الكرمة - دهوك 20:00

الميناء - الطلبة 22:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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