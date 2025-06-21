الامارات | «أبيض السيدات» يدشن تصفيات كأس آسيا بلقاء غوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد غدٍ الإثنين، منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم «أستراليا 2026»، حيث تبدأ المنتخبات مسيرتها نحو التأهل إلى البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات النسائية في القارة.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، يستهل منتخب الإمارات مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث يلتقي نظيره «غوام» يوم 29 الجاري في استاد «فيت تري» بجمهورية فيتنام.

ويأمل المنتخب تحقيق ثالث تأهل له إلى النهائيات عبر التصفيات، بعد مشاركته في التصفيات السابقة، فيما يسعى منتخب غوام للظهور الخامس في البطولة القارية.

وتتنافس المنتخبات على ثمانية مقاعد متاحة للانضمام إلى أستراليا «المضيفة»، إضافة إلى المنتخبات الثلاثة التي حصلت على المراكز الأولى في نسخة الهند 2022 وهي الصين، حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية، الوصيفة، واليابان، الثالثة.

وتوزعت المنتخبات المشاركة في التصفيات على ثماني مجموعات، بواقع ست مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعتين تضمان خمسة منتخبات، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في مارس 2026.