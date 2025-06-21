الامارات | إنتر ودورتموند يسعيان إلى تصحيح المسار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى إنتر ميلان الإيطالي إلى تصحيح مساره في الجولة الثانية من مسابقة كأس العالم للأندية في كرة القدم، حين يلتقي اليوم أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب لومين فيلد في سياتل، والأمر ذاته بالنسبة لبوروسيا دورتموند الألماني في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب تي كيو أل ستاديوم في سينسيناتي.

وبعد التعادل مع مونتيري المكسيكي 1-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، أصبح إنتر أول فريق إيطالي لا ينجح في الفوز بالمسابقة، وذلك بعدما خاض مباراتين في نسخة عام 2010 التي حقق لقبها، وسبقه غريمه ميلان إلى اللقب في 2007، في حين فاز يوفنتوس على العين الإماراتي 5-0 في الجولة الأولى من النسخة الحالية. ولايزال مدرب إنتر الجديد مدافعه الدولي الروماني السابق كريستيان كيفو يبحث عن بداية جيدة في الحقبة الجديدة للإدارة الفنية، خلفاً لسيموني إينزاغي الذي حقق تعادلاً لافتاً مع فريقه الجديد الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني 1-1.

وقد تبدو مواجهة أوراوا ريد دايموندز في المتناول، مع خسارة الفريق الياباني مباراتيه السابقتين في مواجهة فريقين أوروبيين (أمام ميلان 0-1 في 2007 وأمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-3 في 2023)، لكن فريق المدرب البولندي ماتشيي سكورجا الذي خسر أمام ريفر بلايت الأرجنتيني 1-3 يعلم أن خسارة ثانية تعني نهاية مشواره في المسابقة، وأنه بحاجة إلى تحسين الخط الدفاعي الذي لم يحافظ على نظافة الشباك سوى مرة في المباريات الثماني الأخيرة.

وفي المجموعة عينها، يسعى ريفر بلايت إلى حسم تأهله بمواجهة مونتيري الذي قدّم نفسه بقوة في المباراة الأولى أمام إنتر.

ويأمل دورتموند الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام فلوميننسي البرازيل، أن يتخطى ماميلودي صن داونز الذي حقق الفوز الإفريقي الوحيد في المسابقة حتى الآن، على أولسان الكوري الجنوبي بهدف نظيف، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق لدورتموند مع فريق إفريقي، والأمر عينه بالنسبة إلى بطل إفريقيا 2016 أمام فريق أوروبي.