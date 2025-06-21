الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة» يشارك في 4 بطولات عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، في أربع بطولات عالمية خلال الموسم الجديد، هي: بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، و2، و4، وبطولة العالم للدراجات المائية.

ويستهل الفريق موسمه بالمشاركة في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا2، التي تقام في مدينة برنديزي الإيطالية من 27 إلى 29 الجاري، ويطمح خلالها البطل راشد القمزي للحفاظ على اللقب الذي حققه العام الماضي، بمساعدة زميله منصور المنصوري.

كما يشارك فريق الدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية من خلال اللاعب راشد الملا، فيما يخوض فريق الفورمولا1 خمس جولات حاسمة بقيادة ثاني القمزي والسويدي إريك ستارك، بينما يمثل سالم اليافعي فريق أبوظبي في جولتين من بطولة الفورمولا4.