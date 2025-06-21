الامارات | الوحدة يتعاقد مع المدرب البرتغالي مورايس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعاقدها مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس ليتولى تدريب «العنابي» خلال الموسم المقبل 2025 - 2026.

وسيخلف مورايس المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

ويرتبط مورايس بصداقة كبيرة مع الأسطورة جوزيه مورينيو، وعمل معه في ثلاثة أندية.

ويمتلك المدرب المولود في أنغولا خبرات تدريبية كبيرة أبرزها عمله مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب أندية إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي، كما أنه تولى تدريب العديد من الأندية العربية، وهي الشباب والحزم والهلال في السعودية، والترجي التونسي.

وحقق مورايس ستة ألقاب طوال مسيرته التدريبية، هي الدوري الكوري الجنوبي مرتين مع تشونبوك هيونداي في 2019 و2020، ولقب كأس كوريا الجنوبية مع الفريق نفسه في 2020، وفاز بلقب الدوري السعودي مع الهلال في 2021، وكأس السوبر السعودي مع الشباب في 2015، وأخيراً كأس إيران مع سيباهان في 2024.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن مفاوضات نادي الوحدة مع المدرب الألماني فرانكو فودا توقفت، بعدما تمسك الأخير باستكمال عقده مع منتخب كوسوفو. وذكرت صحيفة «كوسوفان فوتبول» أن المدرب فرانكو فودا أبلغ إدارة نادي الوحدة رسمياً باستمراره مع منتخب كوسوفو، لافتة إلى أنه يرغب في البقاء حتى نهاية عقده على أقل تقدير في يونيو 2026. وأشارت إلى أن المدرب الألماني تلقى عرضاً مادياً كبيراً من «العنابي»، لكنه اختار استكمال مهمته مع منتخب كوسوفو في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.