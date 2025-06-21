شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مدربى الأندية الصاعدة للدورى الممتاز في الموسم المقبل.. تغيير وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الجديد من الدورى الممتاز تواجد الثلاثى المقاولون العرب ووادى دجلة وكهرباء الإسماعيلية، بعدما نجحت في حصد البطاقات الثلاثة المؤهلة للممتاز خلال مسابقة دورى المحترفين في الموسم الماضى.

ويستعد الثلاثة أندية بشكل قوي من أجل إثبات أحقيتهم في الصعود والحفاظ على التواجد في الممتاز لأكثر من موسم، تجنبا لما يحدث بهبوط الأندية الصاعدة سريعا.

ونستعرض ماذا حدث للأجهزة الفنية للأندية الثلاثة قبل الموسم الجديد؟.. المقاولون العرب

تمسك فريق المقاولون العرب باستمرار محمد مكى المدير الفني للذئاب في الموسم الجديد بعدما نجح في قيادة الفريق للعودة مجددا إلى دورى الأضواء والشهرة، بعد موسم واحد في دورى المحترفين.

وادى دجلة

على نفس النهج، أعلن وادى دجلة استمرار الجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد بقيادة محمد الشيخ بعدما قاد الفريق إلى الدورى الممتاز، مع إضافة بعض العناصر للجهاز الفني ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها.

ويبحث مسئولو وادى دجلة حاليا عن تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل سد النواقص فى قائمة الفريق وتوجيه الشكر لبعض اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

كهرباء الإسماعيلية

وجه كهرباء الإسماعيلية الشكر لمدربه ياسر الكنانى الذى نجح في قيادة الفريق إلى الدورى الممتاز، مفضلا إسناد المهمة إلى رضا شحاتة نجم الأهلى السابق ليقود الفريق في بطولة الدورى الممتاز.