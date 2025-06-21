شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 – 6 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 – 6 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، الفنزويلي خيسوس فالينزويلا يدير مباراة الأهلى وبورتو في كأس العالم للأندية.

رسميا.. تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا لنادى الزمالك

استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل فى النادى خلال الفترة المقبلة.

الفنزويلي خيسوس فالينزويلا يدير مباراة الأهلى وبورتو في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إسناد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

كوكا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة بورتو فى كأس العالم للأندية

شارك أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

تحديد أول يوليو موعد مبدئى لانطلاق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

حدد الزمالك أول شهر يوليو المقبل، موعد مبدئى لإنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، الذى سينطلق 8 أغسطس، حيث ترتب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء لبداية فترة الإعداد قبل الموسم بوقت كافٍ.

طاهر محمد طاهر يبدأ رحلة علاج منشأ الضامة

بدأ طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الأهلي برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشد في منشأ العضلة الأمامية، ويغيب على أثرها عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

اتحاد الكرة: لا يجوز إعارة اللاعب لأى ناد مدة تزيد عن سنة

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يجوز إعارة لاعب لأى ناد فى الموسم الجديد مدة عن سنة، وفى حالة رغبة النادى فى تجديد الاعارة يتم التجديد سنويا، كما لا يجوز للنادى اعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين فى الموسم الواحد .

على جبر مستمر مع بيراميدز موسم إضافى

يستمرالمدافع الدولي علي جبر ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لموسم إضافي، بعدما كان من المفترض أن ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضى، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني والإدارة في القدرات الدفاعية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، ودوره القيادي داخل غرفة الملابس.

اتحاد الكرة يشترط توثيق "العقد الثلاثى" خلال 30 يوما من تحريره

حدد اتحاد الكرة مبلغ 20 ألف جنيه لتوثيق العقد الثلاثى بين اللاعب وناديين فى الموسم الجديد، مع ضرورة توثيق العقد الثلاثى خلال 30 يوما من تاريخ تحريره، وفى حالة عدم توثيقه خلال هذه الفترة يعتبر لاغيا.