شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 20 – 6 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 – 6 – 2025 فى مقدمتها، تحديد أول يوليو موعد مبدئى لانطلاق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد.

استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل فى النادى خلال الفترة المقبلة.

تحديد أول يوليو موعد مبدئى لانطلاق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

حدد الزمالك أول شهر يوليو المقبل، موعد مبدئى لإنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، الذى سينطلق 8 أغسطس، حيث ترتب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء لبداية فترة الإعداد قبل الموسم بوقت كافٍ.

كوكا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة بورتو فى كأس العالم للأندية

شارك أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

طاهر محمد طاهر يبدأ رحلة علاج منشأ الضامة

بدأ طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الأهلي برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشد في منشأ العضلة الأمامية، ويغيب على أثرها عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

اتحاد الكرة يشترط توثيق "العقد الثلاثى" خلال 30 يوما من تحريره

حدد اتحاد الكرة مبلغ 20 ألف جنيه لتوثيق العقد الثلاثى بين اللاعب وناديين فى الموسم الجديد، مع ضرورة توثيق العقد الثلاثى خلال 30 يوما من تاريخ تحريره، وفى حالة عدم توثيقه خلال هذه الفترة يعتبر لاغيا.