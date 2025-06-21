شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر يحيى عطية الله في الأهلي بعد المشاركة أساسياً أمام بالميراس؟ والان مع تفاصيل الخبر

رغم مشاركة المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي أساسياً في مباراة بالميراس أمس ، الخميس، في الجولة الثانية لدور المجموعات التي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة، ورغم ظهوره بشكل جيد فيها، إلا أن فرص بقاء اللاعب مع الأهلي بعد إنتهاء كأس العالم للأندية صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.

وتشير المعلومات الواردة من الأهلي إلى أن الظهير المغربي سيرحل من الأهلي بعد إنتهاء إستعارته من سوتشي الروسي يوم 15 يوليو المقبل بعدما رفض الأهلي فكرة شراء اللاعب نهائياً من النادي الروسي.

وظهر عطية الله بشكل جيد في مواجهة بالميراس أمس ورغم مُطالبة كثيرون ببقاء اللاعب لاسيما وأن الجبهة اليسرى تعاني في الفريق منذ إصابة النجم التونسي على معلول والذي رحل مع نهاية الموسم الماضي إلا إن إدارة الأهلي رفضت فكرة الأبقاء على يحيى عطية الله وأصرت على رحيله بعد إنتهاء كأس العالم للأندية.

ويبدأ فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة بورتو البرتغالي المُقرر لها الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا ، ويبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة بطل البرتغال بعد الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة مساء الخميس في الجولة الثانية وهي الخسارة التي قلّصت حظوظ الأهلي في التأهل لدور الـ16 في البطولة العالمية.

من جانبه ، قال خوسيه ريبيرو إن الفريق أغلق ملف مباراة بالميراس، وبدأ التحضير لمواجهة بورتو، مُضيفاً : توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثر على نسق اللعب، واحتجنا إلى إجراء أربعة تغييرات مع استئناف المباراة في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف.

وواصل المدير الفني حديثه: لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب بسبب الفترة القصيرة التي تولى فيها الجهاز المسؤولية، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نحسن الأداء وأوضح ريبيرو أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين وعلق مدرب فريق الأهلي على الهزيمة أمام نظيره بالميراس.

وفي تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة، أشار ريبيرو إلى أن اللقاء كان يسير بشكل متكافئ قبل أن تتغير مجرياته بهدفين متتاليين لصالح الفريق البرازيلي، موضحاً: "فرصة واحدة وأصبحت النتيجة 1-0، ثم فقدنا الكرة مرة أخرى فتلقينا هدفًا ثانيًا"، مضيفًا: "أعتقد أن المباراة كانت متكافئة بنسبة 50-50 قبل الهدفين، لكنهم سجلوا الأهداف وأصبحت الأمور خارج المتناول بالنسبة لنا واعترف المدير الفني للأهلي بصعوبة العودة بعد تلقي الهدفين، حيث قال: "حاولنا العودة بعد العاصفة بطريقة جديدة لكننا لم نتمكن من صناعة فرص كافية