شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد المتولى يتمم انتقاله إلى مودرن سبورت بعد الرحيل عن بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو مودرن سبورت من الحصول على خدمات رشاد المتولى صانع ألعاب فريق بتروجت، لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم المقبل.

وخطف رشاد المتولى الأضواء هذا الموسم، بعدما شارك مع بتروجت فى 25 مباراة فى جميع البطولات ساهم فى 11 هدفا، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.

وتسعى إدارة مودرن سبورت إلى التعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل للمنافسة على التواجد في المربع الذهبى والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية مرة أخرى.

وكان أنهى فريق مودرن سبورت الموسم الماضى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.