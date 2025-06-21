شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ريبيرو ولاعبو الأهلي عن الفرصة الأخيرة أمام بورتو بالمونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، ومعه رباعي الفريق محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، أن الفريق ليس أمامه سوى الفوز على بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل لدور الـ16 مُنتظراً نتيجة مباراة بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي في نفس الجولة.

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وخسر الأهلي من بالميراس أمس، الخميس، بثنائية نظيفة في الجولة الثانية لدور المجموعات فيما فاز إنتر ميامي على بورتو بهدفين لهدف ، وبذلك يحتاج الأهلي للفوز على بورتو فجر الثلاثاء المقبل بهدفين نظيفين على أن يخسر إنتر ميامي من بالميراس بهدفين أو أكثر من أجل تأهل المارد الأحمر لدور الـ16 في البطولة.

من جانبه، قال ريبيرو أن الفريق سيلعب أمام بطل البرتغال من أجل الفوز فقط ، موضحاً أن حظوظ التأهل صعبة لكن الأهلي ليس أمامه سوى الفوز وإنتظار نتيجة مباراة بطلي البرازيل وأمريكا.

فيما قال محمود حسن "تريزيجيه" : لا تزال أمامنا مباراة ونأمل أن نحقق الفوز ونتأهل.. سنظهر بشكل أفضل في المباراة القادمة، لأننا لم نسافر إلى أمريكا لمجرد المشاركة، بل لتحقيق شيء حقيقي. وإن شاء الله، سنقاتل حتى النهاية من أجل التأهل".

ويعتقد تريزيجيه أن رد الأهلي سيحضر في المباراة الحاسمة أمام بورتو، حيث أضاف: "بورتو فريق كبير، فريق قوي، ونحن أيضًا فريق كبير، أقوياء وسنقاتل. لم يكن يومنا اليوم، لكنني آمل أن نفوز في المباراة القادمة".

من جانبه، أكد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أن الأهلي قادر على تصحيح المسار وتحقيق نتيجة تؤهله إلى دور 16 في مواجهة بورتو، شريطة إجراء بعض التعديلات الفنية، حيث وضَّح: "كنا بعيدين جدًا عن بعضنا البعض، وتركنا لهم مساحات واسعة في الشوط الثاني، مما سمح لهم بالسيطرة على المباراة والمساحات لذلك، علينا أن نجلس ونحلل الوضع وننظر فيما يمكننا تحسينه".

فيمال قال التونسي محمد علي بن رمنضان أن الأهلي سيلعب على كل التفاصيل أما بورتو من أجل الفوز والحفاظ على الحظوظ الضعيفة في التأهل ، مُشيراً إلى أن الجميع يتحمّل مسئولية الخسارة من بالميراس ولابد من رفع معدلات تركيز الفريق حتى الثانية الأخيرة وأن يعمل الجميع على الفوز في مباراة بورتو.

ولم يختلف مروان عطية عما ذكره المدرب الأسباني وترزيجيه ووسام وبن رمضان ، وأكد أن مباراة بورتو ستكون حاسمة للجميع في الفريق لابد من الفوز فيها من أجل التمسك بالفرص الضعيفة من أجل التأهل حال خسارة إنتر ميامي بشكل يساعد الأهلي في الصعود.