شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: جون إدوارد قدم تصورا كاملا للإدارة وهذا موقف لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أن لجنة التخطيط برئاسة حسين لبيب وعمرو الجناينى وحازم إمام وأحمد حسام ميدو مستمرة في عملها ولكن بشكل استشارى فقط وليس بشكل تنفيذى، على أن يتم منح جون إدوارد المدير الرياضى الجديد الملف التنفيذي.

أضاف أحمد سالم أن لجنة التخطيط لها دور فعال في ملف الكرة، وأن استشارتهم ستكون أمرا ضروريا بما إنهم نجوم كبار في مجال الكرة والعمل الرياضى.

وقال سالم: "جون إدوارد قدم تصورا كاملا لمجلس إدارة النادي فيما يخص قطاع كرة القدم وإعلان تعيينه اليوم هى أول الخطوات وستكون هناك أخبار سارة لجماهير الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "هناك رؤية وتحليل وتقارير تم دراستها لاحتياجات الفريق استعدادا للموسم المقبل، وجون إدوارد لديه كل المعلومات عن الفريق وسيكون هناك قرارات سيتم اصدراها خلال الفترة القادمة".

وأوضح: "جون إدوارد لديه رؤية وسيرة ذاتية قوية للغاية ولديه طموحات تليق بنادي الزمالك وأيضا لديه مشروع كامل للقلعة البيضاء".

