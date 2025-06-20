شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع ربييرو إعادة فتح ملف صفقات الصيف بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة وتحديداً عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا إعادة فتح ملف ميركاتو صيف 2025 بعدما كانت النية تتجه إلى إغلاق هذا الملف.

إدارة الأهلي كانت تنوي عدم البحث عن صفقات جديدة بعد ضم أكثر من لاعب قبل إنطلاق كأس العالم للأندية ، لكن الأداء الضعيف من جانب بعض لاعبي الفريق جعل الإدارة الأهلاوية تفكر في مناقشة هذا الملف مرة أخرى مع خوسيه ريبيرو.

ويرغب مسئولو النادي في البحث عن تدعيمات جديدة في الفريق أبرزها الظهير الأيمن بسبب تراجع مستوى محمد هاني بشكل كبير وهو ما ظهر بوضوح في بطولة كأس العالم للأندية بجانب عدم قناعة الجهاز الفني بقدرات عمر كمال عبد الواحد وعدم وضوع الرؤية بشأن كريم فؤاد الذي أجرى قبل أشهر جراحة في الرباط الصليبي ومازال خارج قائمة الفريق بسبب هذه الإصابة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين ربييرو وإدارة الأهلي لمناقشة ملف صفقات صيف 2025 ومن الوارد البحث عن تدعيمات جديدة كانت خارج حسابات التدعيم حتى وقت قريب مضى.

يذكر أن الأهلي تعاقد قبل إنكلاق كأس العالم للأندية مع محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد أحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب كما عاد آليو ديانج من الإعارة بالدوري السعودي وتعاقد النادي مع حمدي فتحي من الوكرة القطري للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية فقط.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.