شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل بدء فترة الإعداد لحين حسم موقف تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادى الإسماعيلى، أن الفريق لم يتحدد له حتى الآن موعد لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل، لحين حسم موقف تامر مصطفى المدير الفني للفريق سواء بالبقاء أو الرحيل.

وقال مصدر داخل الإسماعيلى، إنه لم يتم تحديد أي موعد لبداية فترة الإعداد حتى الآن، لحين الاستقرار على المدرب الذى سيخوض التدريبات.

وانتهى تعاقد الإسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة، بنهاية موسم الدراويش فى مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق الأصفر المركز الثالث.

ولم يحسم مسئولو الإسماعيلى موقفه حتى الآن، سواء بالبقاء أو الاكتفاء بالمدة التي خاض بها الدراويش وتوجيه الشكر له والاستعانة بمدرب جديد قد يكون أجنبيا بنسبة كبيرة.

وتسلم مسئولو الإسماعيلى تقرير تامر مصطفى المدير الفنى للدراويش النهائي عن الفريق واللاعبين الراحلين والمراكز التي يريد تدعيمها، ومناقشة ما قدمه مع الفريق لحسم مصيره سواء بالتجديد أو توجيه الشكر له.