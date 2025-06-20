شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت علامات الحزن على لاعبى الاهلي والجهاز الفني بعد الخسارة من بالميراس البرازيلى أمس بثنائية دون رد، خلال التحرك لخوض مران اليوم الذى يخوضه الفريق على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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أشرف بن شرقى



حسين الشحات

ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

حمدى فتحى

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.



زيزو

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.



كريم الدبيس