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الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور

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  • الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور 1/7
  • الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور 2/7
  • الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور 3/7
  • الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور 4/7
  • الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور 5/7
  • الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور 6/7
  • الحزن يسيطر علي نجوم الأهلي في أول ظهور بعد الخسارة من بالميراس .. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي ـ لبنى عبد الله

الجمعة، 20 يونيو 2025 07:07 م

 

ظهرت علامات الحزن على لاعبى الاهلي والجهاز الفني بعد الخسارة من بالميراس البرازيلى أمس بثنائية دون رد، خلال التحرك لخوض مران اليوم الذى يخوضه الفريق على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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أشرف بن شرقى

أشرف بن شرقى

 

 

 

حسين الشحانت
حسين الشحات

 

ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

 

حمدى فتحى

حمدى فتحى

 

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

 

 

زيزو
زيزو

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

 

كريم الدبيس
كريم الدبيس

 

مروان عطية
مروان عطية

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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