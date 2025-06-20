شكرا لقرائتكم خبر عن صراع أندية الدورى على محمود صابر أبرزهم الزمالك.. وزد يطلب عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز عن تلقيه عدة عروض من أندية الدورى المحلى، للتعاقد مع محمود صابر لاعب الفريق الذى انتهت إعارته لنادى سموحة بنهاية الموسم المنقضى.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن العديد من أندية الدورى ترغب فى التعاقد مع محمود صابر، كما أن فريق زد إف سي طلب عودة اللاعب لصفوفه مجددًا، بالإضافة إلى رغبة الزمالك فى الحصول على خدمات اللاعب.

تابع المصدر، أن إدارة بيراميدز لم تحسم قرارها النهائى بشأن مصير محمود صابر، ووجهته المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب للوقوف على رغبته قبل تحديد مصيره.

فى سياق أخر، تلقى الكونغولى فيستون ماييلى، مهاجم بيراميدز، عرضًا من الفتح السعودى الذى يقوده البرتغالى جوزيه جوميز، للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحدثت مفاوضات أولية بين الفتح السعودى وبيراميدز، الذى حدد 3 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، وهو ما يراه نادى الفتح مبلغا ضخما جدًا، ومن المنتظر أن تكون هناك مفاوضات حول تخفيض تلك القيمة.

وفعل مسئولو بيراميدز الموسم الإضافى فى عقد فيستون ماييلي، وفقًا للبند المذكور فى تعاقد الطرفين، حيث يحق للفريق السماوى تفعيل الموسم الإضافى بشرط إخطار اللاعب قبل نهاية الموسم.

ورغم تفعيل بيراميدز البند وإبلاغ اللاعب بالرغبة فى استمراره لموسم إضافى، إلا أن فيستون ماييلى يتمسك بالرحيل عن بيراميدز فى ظل تلقيه عروضاً خارجية، ورغبة زوجته فى الرحيل.

ويعمل بيراميدز فى الوقت الحالى على البحث عن مهاجم أجنبى بديل لتعويض رحيل فيستون ماييلى حال الاستقرار على هذا الأمر، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.