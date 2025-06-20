شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر مستمر مع بيراميدز موسم إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمرالمدافع الدولي علي جبر ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لموسم إضافي، بعدما كان من المفترض أن ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضى، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني والإدارة في القدرات الدفاعية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، ودوره القيادي داخل غرفة الملابس.

يأتي تجديد التعاقد مع جبر في وقت يسعى فيه بيراميدز لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، خصوصًا بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال المواسم الأخيرة، ونجاحه فى حصد لقب دورى أبطال أفريقيا.

ويُعد علي جبر أحد الأعمدة الأساسية في الخط الخلفي، حيث يمتلك خبرة طويلة سواء على مستوى الدوري المصري أو المشاركات القارية مع بيراميدز.

من جانبه، أكد مسؤولو بيراميدز أن استمرار جبر يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق ودعم الخط الدفاعي بعناصر متمرسة، مشيرين إلى أن اللاعب كان نموذجًا في الالتزام والانضباط منذ انضمامه إلى الفريق.

ويعتبر علي جبر من أبرز المدافعين في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، إذ يمتاز بقدراته العالية في الكرات الهوائية، والرقابة اللصيقة، بالإضافة إلى شخصيته القيادية داخل الملعب.