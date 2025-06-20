شكرا لقرائتكم خبر عن الفنزويلي خيسوس فالينزويلا يدير مباراة الأهلى وبورتو في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إسناد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

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ويعاون الفنزويلي خيسوس فالينزويلا كل من الثنائي خورخي أوريجو وتوليو مورينو.ويتواجد الإماراتي عمر آل علي كحكم رابع ضمن طاقم خيسوس فالينزويلا.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه بورتو البرتغالي في تمام الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان فالينزويلا أدار مباراة للأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية نسخة 2023، والتي انتصر فيها الأحمر بنتيجة 3-1، وشهدت طرد أنتوني موديست.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا ، ثم تعرض للهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجو 2-0.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.