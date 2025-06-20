شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتفق مع مجدى عبد العاطى لتولى قيادة الفريق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتفق وليد دعبس رئيس نادى مودرن سبورت مع مجدى عبد العاطى المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندرى على تولى قيادة الفريق الموسم المقبل.

ويأتى ذلك ضمن خطة نادى مودرن سبورت فى تكوين فريق قوى الموسم المقبل تحت قيادة فنية مجدى عبد العاطى الذى قدم نتائج طيبه مع فريقى زد والاتحاد السكندرى المواسم الماضية.

وتسعى إدارة مودرن سبورت من التعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل للمنافسة على التواجد في المربع الذهبى والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية مرة أخرى.

وكان أنهى فريق مودرن سبورت الموسم الماضى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.