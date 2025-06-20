شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ميهوب يقترب من الانتقال لصفوف سموحة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فريق سموحة، من ضم أحمد ميهوب حارس مرمى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل رغبة الفريق السكندرى فى تدعيم مركز حراسة المرمى.

وتدور مفاوضات سموحة مع مسئولى بيراميدز فى الوقت الحالى حول طريقة إبرام الصفقة، وهل ستكون بيع نهائى أم على سبيل الإعارة فقط، وكذلك القيمة المادية.

وطلب أحمد ميهوب، الخروج على سبيل الإعارة لأحد الأندية فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل البحث المشاركة واكتساب الخبرات.

ويواصل بيراميدز البحث عن حارس مرمى مميز لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفي الحالى، حيث أبدى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفنى للفريق رغبته تدعيم هذا المركز.

ويتواجد أحمد الشناوى وشريف إكرامي وأحمد ميهوب فى مركز حراسة المرمى، إلا أن المدير الفنى يرغب فى تدعيم هذا المركز بحارس صاحب خبرات يصبح مستقبل الفريق فى المرحلة المقبلة.