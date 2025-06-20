شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أول يوليو موعد مبدئى لانطلاق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الزمالك أول شهر يوليو المقبل، موعد مبدئى لإنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، الذى سينطلق 8 أغسطس، حيث ترتب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء لبداية فترة الإعداد قبل الموسم بوقت كافٍ.

وأبلغ الجهاز الإدارى لاعبى الزمالك الأجانب بالعودة إلى القاهرة نهاية الشهر الجارى، على أن تنطلق فترة الإعداد بشكل مبدئى بداية من الشهر المقبل، لاسيما وأن الأمر سيكون متروك للجهاز الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة.

وتضم قائمة الزمالك من اللاعبين الأجانب كلاً من التونسيين سيف الدين الجزيرى وأحمد الجفالى، والمغربيان محمود بنتايج، وصلاح مصدق، والتونسى حمزة المثلوثى الذى انتهى تعاقده ولم تحسم الإدارة موقفه بشكل رسمى.

ويستعد مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، للإعلان عن المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى، والذى سيكون من ضمن مهامه ملف التعاقد مع المدير الفنى واللاعبين.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال ساعات عن تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى بشكل رسمى، بعد الجلسة التى عقدها الأخير مع حسين لبيب وهشام نصر نائب رئيس المجلس.

ويرتب الزمالك لتكون الخطوة الثانية بعد الإعلان عن تعيين جون إدوارد هى الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد، لاسيما وأن لجنة التخطيط اقتربت من حسم هذا الملف بالتعاون مع جون إدوارد.

بدأ جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، ممارسة مهامه داخل القلعة البيضاء بتوزيع الأدوار على فريق العمل الخاص به، تمهيدًا لوضع رؤية شاملة لملف صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويعمل إدوارد بالتنسيق الكامل مع الإدارة لاختيار الصفقات بعناية شديدة، مستندًا إلى خطة مدروسة تشمل تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، إلى جانب وضع آلية واضحة لتسويق بعض لاعبي الفريق بما يحقق الاستفادة الفنية والمالية للنادي.