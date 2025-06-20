شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية الأحدث.. الغيابات تلاحق الأهلى فى كأس العالم قبل مواجهة بورتو والان مع تفاصيل الخبر

إنضم مروان عطية لاعب خط وسط النادى الأهلي لغيابات المارد الاحمر فى مباراة بورتو البرتغالى المقبلة بالجولة الاخيرة لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويفقد الاهلى جهود إمام عاشور بعدما أجري جراحة بكسر فى الترقوة بجانب إستمرار غياب طاهر محمد طاهر عن لقاء بورتو بسبب الاصابة بشد فى منشأ العضلة الامامية بجانب غموض موقف الثنائى أحمد نبيل كوكا الذى يعانى من كدمة فى الركبة والمغربى أشرف داري مدافع الفريق الذى اشتكى من إصابة عضلية فى لقاء بالميراس وسيخضع للفحص الطبى.

تأكد غياب مروان عطية لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن مواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام بورتو البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات، لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وسيغيب مروان عطية عن مباراة الأهلي وبورتو، بداعي الإيقاف، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، وتحصل مروان عطية على إنذار في مواجهة إنتر ميامي الأولى، ثم نال بطاقة صفراء آخرى ضد بالميراس، في الدقيقة 79.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.