شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط توثيق "العقد الثلاثى" خلال 30 يوما من تحريره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة مبلغ 20 ألف جنيه لتوثيق العقد الثلاثى بين اللاعب وناديين فى الموسم الجديد، مع ضرورة توثيق العقد الثلاثى خلال 30 يوما من تاريخ تحريره، وفى حالة عدم توثيقه خلال هذه الفترة يعتبر لاغيا.
وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بسرعة سداد رسوم الاشتراك فى مسابقات الفريق الأول والناشئين قبل قبول القوائم الإضافية لموسم 2025 - 2026، حيث لن يتم قبولها إلا بعد سداد الاشتراكات.
وحدد اتحاد الكرة 100 ألف جنيه رسوم الاشتراكات فى الدورى الممتاز الجديد، و25 ألفا للقسم الثانى أ، و15 ألفا للثانى ب، و10 آلاف للثالث، و5 آلاف للرابع.
ونرصد أهم 14 بندا فى لائحة القيد الجديدة، كالتالى: - يُسمح للأندية بقيد 35 لاعبا في الموسم الجديد.
- قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005.
- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013.
- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.
- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.
- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.
- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.
- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.
- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.
- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.
- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.
- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.
- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسئولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.
- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.
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