شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط توثيق "العقد الثلاثى" خلال 30 يوما من تحريره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة مبلغ 20 ألف جنيه لتوثيق العقد الثلاثى بين اللاعب وناديين فى الموسم الجديد، مع ضرورة توثيق العقد الثلاثى خلال 30 يوما من تاريخ تحريره، وفى حالة عدم توثيقه خلال هذه الفترة يعتبر لاغيا.

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بسرعة سداد رسوم الاشتراك فى مسابقات الفريق الأول والناشئين قبل قبول القوائم الإضافية لموسم 2025 - 2026، حيث لن يتم قبولها إلا بعد سداد الاشتراكات. وحدد اتحاد الكرة 100 ألف جنيه رسوم الاشتراكات فى الدورى الممتاز الجديد، و25 ألفا للقسم الثانى أ، و15 ألفا للثانى ب، و10 آلاف للثالث، و5 آلاف للرابع.