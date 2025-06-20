شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم مصير 8 لاعبين لما بعد كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي، تأجيل مناقشة العروض التي وصلت النادي مؤخراً من أندية محلية وخارجية لضم أكثر من لاعب بالفريق لما بعد إنتهاء بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا ، حيث سيبدأ مسئولو الأهلي بعدها مناقشة هذه العروض التي وصلت النادي لضم بعض اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وإرتبط أسم أكثر من لاعب في الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعروض كثيرة أبرزهم السباعي الذي تم استبعاه من قائمة كاس العالم للأندية ، كريم نيدفيد وعمر الساعي والمغربي رضا سليم وأحمد عبد القادر والتونسي محمد الضاوي كريستو والمهاجم الشاب محمد ياسر العائد من رحلة إعارة في الدوري التشيكي والمهاجم الصاعد ياسر محمد ، بجانب خالد عبد الفتاح الذي سافر مع الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كاس العالم للأندية لكنه خرج من حسابات الجهاز الفني.

ولم يظهر خالد عبد الفتاح سواء أساسياً أم بديلاً في مباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي في الجوليتن الأولى والثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية اللتين إنتهتا بالتعادل السلبي في الأولى وخسارة الأهلي في الثانية بثنائية نظيفة.

لمزيد من أخبار كأس العالم للاندية اضغط هنا ..

وينوي مسئولو الأهلي مناقشة العروض المحلية والخارجية للاعبين الثمانية السابقين من أجل إختيار العروض الأنسب لهم وللنادي.

ويبدأ فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمباراة بورتو البرتغالي المُقرر لها الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا.