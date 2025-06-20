شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة بورتو فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

شارك أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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وتعافى كوكا من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، حيث غاب عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية.

وتأكدت جاهزية اللاعب للتواجد مع الأهلي في المواجهة القادمة أمام بورتو البرتغالي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.