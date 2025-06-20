اتحاد الكرة: لا يجوز إعارة اللاعب لأى ناد مدة تزيد عن سنة

القاهرة - سامية سيد -

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يجوز إعارة لاعب لأى ناد فى الموسم الجديد مدة عن سنة، وفى حالة رغبة النادى فى تجديد الاعارة يتم التجديد سنويا، كما لا يجوز للنادى اعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين فى الموسم الواحد .

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بسرعة سداد رسوم الاشتراك فى مسابقات الفريق الأول والناشئين قبل قبول القوائم الإضافية لموسم 2025 - 2026، حيث لن يتم قبولها إلا بعد سداد الاشتراكات.

وحدد اتحاد الكرة 100 ألف جنيه رسوم الاشتراكات فى الدورى الممتاز الجديد، و25 ألفا للقسم الثانى أ، و15 ألفا للثانى ب، و10 آلاف للثالث، و5 آلاف للرابع.