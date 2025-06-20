شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقرار شعار 7 أندية فى الدورى المصري استعدادا للموسم الجديد.. يوريتيتش الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت 7 أندية مصرية على الإبقاء على المدربين في القيادة الفنية استعدادا للموسم الجديد بعدما نجح هؤلاء المدربين في تقديم مستويات مميزة خلال مباريات الموسم الماضى.

ويتقدم هذه الأندية فريق بيراميدز باستمرار الكرواتى كرونسلاف يوريتيتش الذى نجح في تحقيق الفوز بدورى أبطال أفريقيا والحصول على المركز الثانى من الدورى وكاد أن يتوج باللقب، كما خسر كأس مصر في المباراة النهائية أمام الزمالك.

ونستعرض الـ7 أندية التي فضلت الاستقرار مع المدربين..

بيراميدز: الكرواتى كرونسلاف يوريتيتش حصل على لقب دورى أبطال أفريقيا والمركز الثانى فى الدورى وكأس مصر.

بتروجت: سيد عيد نجح فى قيادة الفريق للمشاركة فى مجموعة الصراع على اللقب وابتعد عن مجموعة الهبوط.

سيراميكا: على ماهر حصل على لقب كأس عاصمة مصر وأنهى الموسم فى المركز السادس بالدورى.

البنك الأهلى: طارق مصطفى نجح فى الوصول لنهائى كأس عاصمة مصر وإنهاء الموسم فى المركز الخامس بالدورى.

فاركو: أحمد خطاب نجح فى تقديم مستويات قوية فى الدورى بأقل الإمكانيات وأنهى الموسم فى المركز السابع بالدورى.

طلائع الجيش: هيثم شعبان الذى حافظ على بقاء الفريق فى بطولة الدورى بعد توليه المهمة خلفا لعبد الحميد بسيونى.

إنبى: حمزة الجمل بعدما نجح فى إنقاذ الفريق من الهبوط وأعاد الفريق لوسط مجموعة الهبوط كما حصل على المركز الرابع بكأس عاصمة مصر.

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على وضع بند فى لائحة الموسم الجديد لحسم موعد نهاية الموسم منعا للتضارب، حيث سيتم وضع بند يؤكد أن نهاية الموسم ينتهى بنهاية الدورى وكأس مصر، وليس بنهاية كأس الرابطة.

وسادت حالة من الجدل الموسم الماضى بسبب تحديد موعد نهاية الموسم، نظرا لاختلاف الرأى بين اتحاد الكرة والرابطة.