شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب فى مدرسة استعدادا لمواجهة بورتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم على استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا ، ثم تعرض للهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجو 2-0.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.