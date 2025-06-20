شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيمن صداع جديد فى رأس حسام حسن قبل مباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مركز الظهير الأيمن فى تشكيل منتخب مصر الأول، يمثل صداعا جديدا فى رأس الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن فى ظل تراجع مستوى محمد هانى ظهير الأهلى الذى يشغل هذا المركز.

ويعانى هذا المركز من نقص واضح فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين الذين يؤدون فيه مثل كريم العراقى وأحمد عيد ، بجانب تقدم أحمد توفيق فى السن وهو ما يجعل حسام حسن يبحث عن ظهير أيمن خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل انطلاق المعسكر فى سبتمبر المقبل لخوض مباراتى اثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم.

ويعانى المنتخب أيضا من نقص فى مركز الظهير الأيسر إلا أن وجود محمد حمدى بجانب أحمد فتوح يمثل حلا مؤقتا لأزمة هذا المركز وفى حالة تعرض أحدهما للإصابة أو الغياب فمن الصعب وجود بديل لهما.

ويلتقى منتخب مصر فى شهر سبتمبر المقبل نظيره الإثيوبى فى القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو "المنافس الأول فى المجموعة" خارج الديار، وحال الفوز فى المباراتين سيحسم المنتخب تأهله رسميا لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

فيما بدأ مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأول، التواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لها سبتمبر المقبل.

وأبلغ كاف مسئولى اتحاد الكرة أن هناك معاينة ستتم لملعب بوركينا فاسو، وسيتم بعدها تحديد الموقف سواء بإقامة المباراة فى العاصمة واجادوجو أو بنقل المباراة خارج بوركينا فاسو فى حالة عدم اعتماد أحد ملاعب البوركينية.