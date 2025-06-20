شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد مع سارة خالد لتدعيم فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى، التعاقد مع سارة خالد لتدعيم صفوف الفريق الكرة النسائية استعدادا للموسم الجديد في دورى الكرة النسائية، لتكون أولى صفقات المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الأهلى لفريق الكرة النسائية عبر "فيس بوك"، فيديو لإسراء خالد معلقا عليه: "نسر جديد هبط فى الجزيرة.. سارة خالد أهلاوية".

حقق فريق الكرة النسائية بنادى الأهلى لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية، بعد الاتجاه إلى أشواط إضافية بعد التعادل السلبى في الوقت الأصلى.

وتوج فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى بأول بطولة في تاريخه، والذى تم إنشاؤه هذا الموسم بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بتواجد فرق للكرة النسائية.

وكان فريق الأهلى قد أطاح بفريق مسار من دور نصف نهائي بطولة كأس مصر بركلات الترجيح 4 /1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.