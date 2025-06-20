شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ساخن و استشفاء ناعم.. أبرز ملامح تدريب الأهلى استعدادا لبورتو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأسباني ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلى على الاجتماع مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران اليوم، الذى أقيم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث طالب اللاعبين بالتركيز على مواجهة بورتو المقبلة والفوز بيها وحصد الثلاث نقاط.

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بينما خضع اللاعبين الى تدريبات بدنية استشفائية تحت قيادة مدرب اللياقة البدنية لتجنب الإرهاق والاصابات لدى اللاعبين الفترة الحالية.

وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا ، ثم تعرض للهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجو 2-0.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.