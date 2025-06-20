شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الاسكواش والسلاح يؤازرون الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالجمعة، 20 يونيو 2025 06:05 م
بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 الجاري.
المجموعة A: نوران جوهر، البلجيكية تيني جليس، اليابانية ساتومي واتنبي، والإنجليزية جورجينا كيندي.
المجموعة B: الأمريكية أوليفيا ويفر، أمينة عرفي، الأمريكية أماندا صبحي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.
بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:
المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، والإنجليزي مروان الشوربجي.
المجموعة B: كريم عبد الجواد، الإنجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، والبيروفي دييجو إلياس.
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