شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الاسكواش والسلاح يؤازرون الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرص أبطال مصر في رياضتي، الاسكواش والسلاح، مصطفى عسل ونوران جوهر المصنفان أول على العالم في الاسكواش، وزياد السيسي بطل السلاح، على التواجد في ولاية نيوجيرسي لدعم الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتواجد الأبطال الثلاثة في مباراة الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد مصطفى عسل ونوران جوهر في أمريكا استعداداً للمشاركة في بطولة العظماء الثمانية والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش، فيما يتواجد زياد السيسي لدعم زوجته نوران جوهر خلال مشوارها بالبطولة.

بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 الجاري.

المجموعة A: نوران جوهر، البلجيكية تيني جليس، اليابانية ساتومي واتنبي، والإنجليزية جورجينا كيندي.

المجموعة B: الأمريكية أوليفيا ويفر، أمينة عرفي، الأمريكية أماندا صبحي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.

بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:

المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، والإنجليزي مروان الشوربجي.

المجموعة B: كريم عبد الجواد، الإنجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، والبيروفي دييجو إلياس.