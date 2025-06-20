شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن المؤتمر الصحفى لنزال القرن بين كانيلو وكروفورد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة 9:30 مساء اليوم، لعقد مؤتمر صحفي عالمي على مسرح بكر الشدي في منطقة "بوليفارد سيتي"، للإعلان الرسمي عن تفاصيل "نزال القرن" المنتظر، والذي سيجمع بين أسطورتي الملاكمة ساؤول "كانيلو" ألفاريز وتيرنس كروفورد، والمقرر إقامته يوم 13 سبتمبر المقبل في لاس فيغاس.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية وحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، حيث سيتم الكشف عن التفاصيل التنظيمية والفنية لهذا الحدث الضخم الذي يحظى بمتابعة عالمية.

ويحمل هذا النزال طابعًا تاريخيًا، إذ سيتنافس النجمان على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن فوق المتوسط، إلى جانب الحزام الجديد المقدم من مجلة "ذا رينج" الشهيرة، والذي يُعد من أبرز رموز الملاكمة العالمية.

ويُعد النزال تحديًا كبيرًا بين اثنين من أعظم الملاكمين في العصر الحديث؛ حيث لم يُهزم كروفورد في 41 نزالًا، منها 31 انتصارًا بالضربة القاضية، فيما خاض كانيلو 62 نزالًا، وحقق الفوز في 39 منها بالضربة القاضية.