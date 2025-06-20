شكرا لقرائتكم خبر عن 22 دولة تشارك.. تفاصيل البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

شهد مقر الاتحاد الأفريقى لكرة الطائرة بالرباط اليوم الجمعة انعقاد المؤتمر الصحفى الخاص بالبطولة الإفريقية لكرة الطائرة الشاطئية والتى ستحتضنها مدينة مرتيل " تطوان " المغربية خلال الفترة من 23 - 30 يونيو الجارى.

وهى المنافسة المؤهلة لبطولة العالم والتى ستقام بأستراليا فى شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة خلال المؤتمر أن هذه البطولة ستشهد مشاركة قياسية، بتأكيد حضور 88 ثنائيًا من السيدات يمثلون 22 دولة أفريقية و114 ثنائيًا من الرجال يمثلون 27 دولة أفريقية أيضاً.

وأضافت حجيج أن المنتخبات المشاركة هى : بنين - بوتسوانا - بورندى - الرأس الأخضر - الجزائر - تشاد - كوت ديفوار - مصر - غامبيا ـ غانا - غينيا بيساو - كينيا - مالاوى - جزر موريس - المغرب - موزمبيق - نامببا - النيجر - رواندا - نيجيريا - سيراليون - جنوب أفريقيا - سوازيلاند ـ توجو - أوغندا - زامبيا.

أما فى منافسات الإناث، تلعب منتخبات: بنين - بوروندى - الرأس الأخضر - كوت ديفوار - مصر - جامبيا - الجزائر - غانا - كينيا - جزر موريس - المغرب.موزمبيق - النيجر - نيجيريا - ناميبيا - رواندا - السنيغال - سيراليون - جنوب أفريقيا - توجو - أوغندا - زامبيا.

وستتأهل الفرق الفائزة بالمراكز الأربع الأولى فى فئتى الذكور والإناث إلى بطولة العالم والتى ستجرى بأستراليا بمدينة أديلاييد خلال الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وأضافت : أنه بالتوازى مع بطولة الكبار لكرة الطائرة الشاطئية، سيتم تنظيم بطولة إفريقيا لأقل من 21 سنة إناثا وذكورا وهى منافسات مؤهلة لبطولة العالم التى ستنظم بالمكسيك خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر المقبل.

ورحبت بشرى حجيج خلال المؤتمر بضيوف المملكة المغربية معتبرة أن تنظيم البطولة الإفريقية لكرة الطائرة الشاطئية تكرس مكانة المغرب إفريقيا ودوليا وتجسد رؤية الملك محمد السادس،باعتبار الرياضة قاطرة للتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية وخدمة لشباب القارة السمراء.