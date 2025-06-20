شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاع الناشئين بسيراميكا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين فى نادى سيراميكا، تشكيل قطاع الناشئين للموسم الرياضى الجديد 2026/2025، ويشمل التشكيل الجديد، تعيين ياسر رضوان مدير فنيًا عامًا لقطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد مديرًا لإدارة الأكاديميات.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

مواليد 2007

المدير الفني: أدهم وليد

المدرب: أيمن مجدى السيد

المدرب: محمد مصطفى

مدرب حراس المرمى: مصطفى على

أخصائى طبي: د.محمد السيد

إداري: أحمد رجب



مواليد 2009

المدير الفني: محمد كمال

المدرب: ياسر رمضان

المدرب: مصطفى إبراهيم

مدرب حراس المرمى: محمد شريف أحمد

أخصائى طبي: د.مجدى عبد الحكيم

إداري: إبراهيم محمود



مواليد 2010

المدير الفني: محمود محمود

المدرب: أحمد محسن

المدرب: سيد سعد جمعة

مدرب حراس المرمى: محمد حنفى حسين

أخصائى طبي: محمد حمزة إبراهيم

إداري: إيهاب عليوى



مواليد 2011

المدير الفني: عمرو شعبان توفيق

المدرب: محمود نبيل

المدرب: محمد جمال

مدرب حراس المرمى: عبد الرحمن عمر

أخصائى طبي: د.نادر إبراهيم محمد

إداري: حمدى رمضان



مواليد 2013

المدير الفني: محمود شعبان

مدرب: عمرو سعيد

مدرب: محمد ممدوح

مدرب حراس المرمى: نبيل حسن محمد

أخصائى طبي: د.صالح عبد الله

إداري: أحمد عبد الفتاح

مواليد 2015

المدير الفني: محمود رجب

مدرب: عاطف يوسف

مدرب: هانى أحمد

مدرب حراس المرمى: عبد الحليم أحمد

أخصائى طبي: د.محمد حسن على

إداري: أحمد عبد الفتاح