شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاع الناشئين بسيراميكا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين فى نادى سيراميكا، تشكيل قطاع الناشئين للموسم الرياضى الجديد 2026/2025، ويشمل التشكيل الجديد، تعيين ياسر رضوان مدير فنيًا عامًا لقطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد مديرًا لإدارة الأكاديميات.وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:
مواليد 2007
المدير الفني: أدهم وليد
المدرب: أيمن مجدى السيد
المدرب: محمد مصطفى
مدرب حراس المرمى: مصطفى على
أخصائى طبي: د.محمد السيد
إداري: أحمد رجب
مواليد 2009
المدير الفني: محمد كمال
المدرب: ياسر رمضان
المدرب: مصطفى إبراهيم
مدرب حراس المرمى: محمد شريف أحمد
أخصائى طبي: د.مجدى عبد الحكيم
إداري: إبراهيم محمود
مواليد 2010
المدير الفني: محمود محمود
المدرب: أحمد محسن
المدرب: سيد سعد جمعة
مدرب حراس المرمى: محمد حنفى حسين
أخصائى طبي: محمد حمزة إبراهيم
إداري: إيهاب عليوى
مواليد 2011
المدير الفني: عمرو شعبان توفيق
المدرب: محمود نبيل
المدرب: محمد جمال
مدرب حراس المرمى: عبد الرحمن عمر
أخصائى طبي: د.نادر إبراهيم محمد
إداري: حمدى رمضان
مواليد 2013
المدير الفني: محمود شعبان
مدرب: عمرو سعيد
مدرب: محمد ممدوح
مدرب حراس المرمى: نبيل حسن محمد
أخصائى طبي: د.صالح عبد الله
إداري: أحمد عبد الفتاح
مواليد 2015
المدير الفني: محمود رجب
مدرب: عاطف يوسف
مدرب: هانى أحمد
مدرب حراس المرمى: عبد الحليم أحمد
أخصائى طبي: د.محمد حسن على
إداري: أحمد عبد الفتاح
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