شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان مران الأهلى الأول استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس. وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

من جانبه ، قال خوسيه ريبيرو إن الفريق أغلق ملف مباراة بالميراس، وبدأ التحضير لمواجهة بورتو، مُضيفاً : توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثر على نسق اللعب، واحتجنا إلى إجراء أربعة تغييرات مع استئناف المباراة في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف.

وواصل المدير الفني حديثه: لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب بسبب الفترة القصيرة التي تولى فيها الجهاز المسؤولية، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نحسن الأداء وأوضح ريبيرو أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين وعلق مدرب فريق الأهلي على الهزيمة أمام نظيره بالميراس.

وفي تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة، أشار ريبيرو إلى أن اللقاء كان يسير بشكل متكافئ قبل أن تتغير مجرياته بهدفين متتاليين لصالح الفريق البرازيلي، موضحاً: "فرصة واحدة وأصبحت النتيجة 1-0، ثم فقدنا الكرة مرة أخرى فتلقينا هدفًا ثانيًا"، مضيفًا: "أعتقد أن المباراة كانت متكافئة بنسبة 50-50 قبل الهدفين، لكنهم سجلوا الأهداف وأصبحت الأمور خارج المتناول بالنسبة لنا واعترف المدير الفني للأهلي بصعوبة العودة بعد تلقي الهدفين، حيث قال: "حاولنا العودة بعد العاصفة بطريقة جديدة لكننا لم نتمكن من صناعة فرص كافية