كوكا يعود إلى تدريبات الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

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يعود أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي إلى تدريبات فريق الجماعية قبل مباراة بورتو البرتغالي المقرر لها الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا.

وغاب كوكا عن مباراة بالميراس أمس للإصابة بكدمة في الركبة لكن للدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيعود إلى التدريبات الجماعية قبل مباراة بورتو وسيُحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو موقف اللاعب من قائمة مباراة بطل البرتغال بعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وشارك المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي أساسياً في مباراة بالميراس أمس ، الخميس، في الجولة الثانية لدور المجموعات التي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

ويبدأ فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة بورتو البرتغالي المُقرر لها الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا ، ويبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة بطل البرتغال بعد الخسارة من بالميراس بثنائية وهي الخسارة التي قلّصت حظوظ الأهلي في التأهل لدور الـ16 في البطولة العالمية.

من جانبه ، قال خوسيه ريبيرو إن الفريق أغلق ملف مباراة بالميراس، وبدأ التحضير لمواجهة بورتو، مُضيفاً : توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثر على نسق اللعب، واحتجنا إلى إجراء أربعة تغييرات مع استئناف المباراة في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف.

وواصل المدير الفني حديثه: لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب بسبب الفترة القصيرة التي تولى فيها الجهاز المسؤولية، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نحسن الأداء وأوضح ريبيرو أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين وعلق مدرب فريق الأهلي على الهزيمة أمام نظيره بالميراس.

وفي تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة، أشار ريبيرو إلى أن اللقاء كان يسير بشكل متكافئ قبل أن تتغير مجرياته بهدفين متتاليين لصالح الفريق البرازيلي، موضحاً: "فرصة واحدة وأصبحت النتيجة 1-0، ثم فقدنا الكرة مرة أخرى فتلقينا هدفًا ثانيًا"، مضيفًا: "أعتقد أن المباراة كانت متكافئة بنسبة 50-50 قبل الهدفين، لكنهم سجلوا الأهداف وأصبحت الأمور خارج المتناول بالنسبة لنا واعترف المدير الفني للأهلي بصعوبة العودة بعد تلقي الهدفين، حيث قال: "حاولنا العودة بعد العاصفة بطريقة جديدة لكننا لم نتمكن من صناعة فرص كافية