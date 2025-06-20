شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تدعيم الجبهة اليمنى بعد اقتراب عدم التجديد للمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادى الزمالك، تدعيم الجبهة اليمنى، بعد اقتراب لجنة التخطيط بالزمالك على اتخاذ قرار بعدم تجديد عقد التونسى حمزة المثلوثى مع الفريق، في ظل الحاجة إلى إفساح مكان للأجانب في الفريق، بالإضافة إلى فترة تأهيل اللاعب، والتي تصل إلى 3 أشهر وفقا لحالته بعد جراحة الصليبى التي خضع لها خلال الأشهر الماضية.

ويخضع حمزة المثلوثى لاعب الزمالك، و الذى انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، إلى مرحلة التأهيل الثانية في الإمارات، ومن المنتظر أن تستغرق فترة التأهيل فى الإمارات عدة أسابيع، يعود بعدها اللاعب إلى القاهرة للخضوع للفحوصات النهائية وتحديد موقفه مع النادى خاصة أن تعاقده انتهى مع النادى.

وترغب لجنة التخطيط فى تدعيم مركز الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى لا تكون أزمة فى الموسم الجديد، فى ظل تواجد عمر جابر فقط، مع إمكانية الاستعانة بمحمد شحاتة فى هذا المركز.

وكان محمد أسامة طبيب الفريق كشف أن فترة التأهيل المبدئية لحمزة المثلوثى تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، في الوقت الذى لم يتواصل أي شخص في النادى مع اللاعب بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

يذكر أن الزمالك قرر تحمل جميع تكاليف سفر اللاعب، بما فى ذلك تذاكر الطيران والإقامة والعلاج، فى إطار الدعم الكامل الذى يقدمه النادى للاعبيه المصابين، وحرصه على توفير أفضل رعاية طبية لضمان العودة السريعة والآمنة للملاعب.

ومن المنتظر أن تستغرق فترة التأهيل فى الإمارات عدة أسابيع، يعود بعدها اللاعب إلى القاهرة للخضوع للفحوصات النهائية وتحديد موقفه مع النادى خاصة أن تعاقده انتهى مع النادى.